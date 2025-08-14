Un operativo en el sector “Ciénaga” del distrito liberteño de Pataz, permitió allanar cuatro bocaminas e incautar equipos, maquinaria e insumos usados por mineros ilegales y organizaciones criminales, valorizados en S/ 24 millones. La redada estuvo a cargo del Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz (CUPAZ).

Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), dichas bocaminas no contaban con autorización del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ni del área de Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de pequeña Minería y Minería Artesanal (Ifafom).

Tampoco tenían permisos para realizar actividades mineras.

DESTRUCCIÓN

Es por ello que los socavones fueron destruidos y se incautó toda la maquinaria usada para esta actividad ilegal.

De acuerdo a lo precisado por la Policía, se decomisaron dos tractores, un generador eléctrico portátil, 10 baterías de carros, 25 carritos mineros, nueve ventiladores eléctricos, 758 unidades de emulsión, 8 unidades de TNT, 50 metros de mecha lenta, 20 detonadores adicionales, 100 detonadores de mecha fulminante, 5,000 metros de cable eléctrico, 3 compresoras de aire portátil, siete tanques de almacenamiento, entre otros materiales empleados para la extracción ilícita de minerales.

LAS DEBILITAN

Las autoridades dijeron que este nuevo golpe a la minería ilegal le genera una pérdida total de S/ 24 millones. También debilita la estructura financiera y logística de las mafias que operan en el ande de la región La Libertad.

“Seguiremos golpeando sus finanzas, debilitando su logística y arrebatándoles el control que intentan imponer en nuestras comunidades”, enfatizó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general del Ejército David Ojeda.