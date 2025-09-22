Un niño de 4 años perdió la vida la madrugada del sábado en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad, después de que la motocicleta en la que viajaba con sus padres fuera embestida por una camioneta que escapaba de un patrullero de la Policía Nacional.

Sus progenitores resultaron gravemente heridos y permanecen hospitalizados, informó Buenos Días Perú.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que el vehículo, conducido a gran velocidad, impactó directamente contra la moto sin frenar. El violento choque hizo que los tres ocupantes salieran despedidos.

El menor murió de forma instantánea, mientras que su padre, Joselito Flores, logró levantarse para pedir ayuda a pesar de sus lesiones. En tanto, la madre, Giovana Polo Alvarado, quedó tendida en la pista con heridas de consideración.

La mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Belén de Trujillo, donde su estado de salud es delicado. Los familiares y vecinos de Huamachuco, por su parte, velan los restos del pequeño, cuya partida ha generado gran consternación en la comunidad.

Pese a la magnitud del accidente, el conductor de la camioneta continuó su fuga. Horas después fue identificado como Luis Eduardo Ruiz Ruiz y finalmente detenido, quedando bajo custodia policial mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.