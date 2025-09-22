Pronto se conocerán las empresas privadas que financiarán, mediante la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), la ejecución de los nuevos hospitales de las provincias de Julcán y Tayabamba, que beneficiarán a 150 mil personas.

Así lo dio a conocer el gobernador de La Libertad, César Acuña, al término de una reunión que sostuvo en Lima con el ministro de Salud, César Vásquez. Estuvo acompañado del alcalde de Julcán, Tarsis Reyes, el gerente regional de Salud, Aníbal Morillo, y la consejera Lorena Carranza.

Dijo que el ministro Vásquez informó que ambos nosocomios se ejecutarán con el techo presupuestal del Ministerio de Salud.

Acuña aseguró que las obras no se consiguen haciendo caminatas ni shows, sino a través de gestiones y diálogo. Por eso, aseguró que este año se firmarán los contratos.