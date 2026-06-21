Una afectación económica de S/ 899,800 es lo que ha ocasionado las operaciones ejecutadas por el Comando Unificado Pataz (CUPAZ) contra organizaciones criminales relacionadas a la minería ilegal en la provincia de Pataz, región La Libertad.

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Así se precisó durante la visita que hizo a Pataz el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagnano, la tarde del último viernes.

Desde el Ministerio de Defensa se indicó que el CUPAZ continuará enfocado en combatir la minería ilegal y los delitos conexos, como la extorsión, el sicariato y el tráfico de armas y explosivos.

Se explicó que estas acciones contribuyen a recuperar el control territorial, reducir la criminalidad y fortalecer la seguridad en beneficio de los habitantes de Pataz.

El ministro recibió un informe actualizado sobre las operaciones desarrolladas durante la vigencia del Decreto Supremo N.° 049-2026-PCM. Entre los resultados alcanzados destacan la incautación de armamento y vehículos, así como la detención de presuntos integrantes de bandas criminales.