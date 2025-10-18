La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión (MPSC), en la región La Libertad, estaría envuelta en una grave irregularidad luego de que sus regidores aprobaran y cobraran un aumento en sus dietas, en contraste con lo dispuesto por la Ley de Presupuesto y la Ley Orgánica de Municipalidades.

HECHOS

De acuerdo con medios periodísticos de Huamachuco, capital de dicha provincia andina, los concejales se aumentaron sus dietas “al 30% de la remuneración del alcalde”. “Es decir, ahora reciben S/ 3,420.00 mensuales, gracias a que el sueldo del burgomaestre llega a S/ 11,400.00”, indicó la Agencia Digital de Noticias – Huamachuco.

Sin embargo, el mismo medio enfatizó en que según la Ley Orgánica de Municipalidades, “las dietas de los regidores solo pueden modificarse dentro de los límites fijados por el Gobierno Central, a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas”. “En este caso, el concejo provincial habría procedido sin sustento legal, vulnerando el principio de legalidad del gasto público”, agregó.

Además, el Decreto Supremo todavía no había sido emitido. La decisión de los regidores habría sido tomada en abril de este año.

Ante esta situación, la Contraloría General de la República ya tendría conocimiento del caso y evaluaría ejecutar acciones de control para corroborar o descartar la irregularidad cometida.