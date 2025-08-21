El paradero de embarque y desembarque del servicio de transporte público de pasajeros interprovincial tendrá que ser en el terminal terrestre o terrapuerto, aseguró el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez.

El burgomaestre se reunió con su homólogo de Virú, Javier Mendoza, y transportistas de la provincia, quienes le hicieron conocer sus puntos de vista sobre esta medida que busca ordenar el transporte, erradicar la informalidad e inseguridad y eliminar los paraderos en las calles u óvalos.

La medida busca tener a todas las empresas interprovinciales en un solo lugar, para facilitar la movilidad de la población y mejorar el control del transporte. Con la erradicación de los paraderos informales se podrá establecer un control más estricto sobre la competencia desleal, sancionando la informalidad.

En el caso de Virú y Chao, la MPT tiene registradas a 76 empresas y 498 vehículos M2 y M3 (combis y buses) que brindan servicio de transporte a estos lugares.

La MPT ha planteado un sistema de ingreso por turnos al terrapuerto, para evitar el desorden, y realizará operativos conjuntos con la PNP contra los paraderos informales cuando empiecen a operar las empresas formales desde el terminal.

Se espera que esta reubicación genere un ordenamiento y mejora en la seguridad del transporte público, centralizando los servicios en un solo punto para mayor beneficio de la población.

El alcalde de Virú y transportistas de la provincia señalaron en la reunión que están de acuerdo con el ordenamiento y que se quiere hacer algo similar en Virú, pero la medida afectaría a la población.

Entre Chao, Virú y Trujillo hay mucho tránsito de personas por motivos de trabajo, estudio y compras. Bajar en el terrapuerto implicaría pagar un taxi, colectivo o microbús para llegar al centro, expresaron.

Sin embargo, actualmente la mayoría desembarca en los óvalos La Marina y Grau, desde donde deben abordar un bus, colectivo o taxi para ingresar al centro histórico de Trujillo.

Mario Reyna indicó que los pasajeros no pagarán para ingresar al terrapuerto, tampoco se cobrará el ingreso de vehículos de transporte, excepto unidades particulares; y adelantó que se viene analizando la posibilidad de establecer algunos paraderos formales de desembarque fuera del terminal terrestre.