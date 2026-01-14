La Subprefectura de Trujillo exhortó al alcalde de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco, Enrique León Clement, a no realizar el concierto de cumbia que se anuncia por el 83 aniversario de esa jurisdicción.

VER MÁS: Compañía de bomberos de Trujillo cumplió cien años de fundación

El evento, programado para el 18 de enero en la Plaza de Armas de Vista Alegre, tendrá la participación de Corazón Serrano y Amaya Hermanos.

La Subprefectura solicitó al burgomaestre, a través del Oficio N° 019-2026-DGIN-LAL-SPT, que “se inhiba en la realización del evento antes mencionado dado que nos encontramos en estado de emergencia de conformidad con el Decreto Supremo N° 130-2025-PCM, debido al incremento alarmante de la inseguridad ciudadana”.

También le recordó que “la Ordenanza Municipal N° 18-2002 MPT” prohíbe los espectáculos públicos no deportivos en la vía pública.