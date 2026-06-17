El candidato al cargo de gobernador regional de La Libertad por Somos Perú, Aldo Carlos Mariños, desmintió que Verónica Torres Bravo haya sido designada aspirante a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) por la misma agrupación política de cara a las elecciones municipales y regionales del 4 de octubre.

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NO VA

El también exburgomaestre provincial de Pataz admitió que hubo un acercamiento con Torres Bravo para que sea la carta de Somos Perú a la Alcaldía de Trujillo, pero las conversaciones no habrían avanzado luego de que ella le revelara su intención de postular al cargo de vicegobernadora regional por Alianza para el Progreso (APP), partido de César Acuña Peralta.

“El año pasado tuve algunas conversaciones con ella y en uno de esos diálogos me dijo que iba de vicegobernadora de Alianza para el Progreso. Ahí se terminó la conversación política”, aseguró la exautoridad edil en una entrevista con Sol TV Perú.

Según Aldo Carlos, el nombre del aspirante al sillón edil de Trujillo por el partido del corazón se conocerá dentro de cuatro o cinco días, cuando su agrupación ofrezca una conferencia de prensa. Sin embargo, adelantó que se trata de un médico “de destacada trayectoria, con mucha experiencia en la administración pública y muy querido dentro de su gremio” profesional.

Para el aspirante al GORE La Libertad, no hay ninguna posibilidad de que Somos Perú cambie de candidato y sea Torres la aspirante a la Alcaldía de Trujillo. “Ya está cerrado, está definido [todo]. El acta la han firmado días atrás y sale de la presidencia del partido. Entonces, es algo que ya está definido”, expresó.

Este Diario intentó conocer la versión de Verónica Torres Bravo, pero hasta el cierre de esta publicación no respondía los mensajes que le dejamos para conocer sobre su futuro político.