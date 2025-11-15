El Club de Leones Trujillo Las Palmeras del Golf presentó oficialmente su 7ta edición de la venta de su panetón leonístico, con el objetivo que este año el 100% de ganancias se destinarán para la operación de niños con labio y paladar fisurado, gracias a la alianza estratégica con Glolal Smile Fundation.

El mencionado club inicio como actividad de recaudación de fondos, la venta del panetón leonístico, desde el 2019 bajo el liderazgo de su presidente fundadora Jádith Caballero Vidal, y hasta el día de hoy se mantiene vivo ese espíritu solidario.

Vania Benavides Apaza, vicepresidenta del Club de Leones Trujillo Las Palmeras del Golf, invitó a la colectividad trujillana, instituciones y empresas a que puedan sumarse y ser parte de esta campaña adquiriendo los panetones y puedan lograr que sean muchos niños operados. Además, recordó que el propósito detrás de este proyecto va más allá de lo gastronómico.

“Se trata de una iniciativa netamente social, donde la compra y disfrute del panetón leonístico se convierte en una valiosa oportunidad para brindar ayuda a aquellos niños que sufren con un defecto congénito: como son labio y paladar fisurado donde podrán ser operados y ser cubiertos al 100 % dicha operación. Por eso es que como Club de Leones Trujillo Las Palmeras del Golf, con los fondos que se recauden, los vamos a destinar en beneficio a estos niños que sufren este defecto congénito”, manifestó.

La presentación oficial del “Panetón Leonístico 2025″ es la actividad bandera, propia y exclusiva del Club de Leones Trujillo Las Palmeras del Golf, demostrando su compromiso constante con acciones que impactan positivamente en la sociedad.