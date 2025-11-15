La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) está reemplazando y dando mantenimiento a un total de 17 bancas de la plaza mayor, las que por su avanzado deterioro por el paso de los años tenían rajaduras en los soportes y en los descansos de brazos requiriendo una urgente intervención.

Los trabajos se realizan a través del Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo (PAMT). La intervención demandará unos S/ 30 mil.

La gerente del PAMT, Nancy Pretell Díaz, explicó que esta labor comenzó hace un mes. Paara ello se elaboró un estudio del estado de las bancas, para identificar cuáles deberían cambiarse, identificando finalmente que 17 estaban a punto de colapsar. De estas, a una se le cambiará solo el posa brazos y el resto serán reemplazadas totalmente.

La plaza tiene un total de 96 bancas de concreto armado con acabado tipo marmolina, pigmentadas con colores rojo y amarillo. Además, 24 tienen espaldar y están en la parte perimetral y hay 72 al interior, sin espaldar. Muchas tienen desgaste, fisuras, quiños, problemas de estructura del asiento, rajaduras en los soportes y descansos de brazos.