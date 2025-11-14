Tras la denuncia penal que se presentó en su contra ante la fiscalía de turno, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, indicó ayer que se ha dispuesto una investigación administrativa para esclarecer los hechos que involucran a la subgerenta de Operaciones de Fiscalización, Ana Rosa Vásquez Ugaz, quien habría celebrado su cumpleaños en la sede edil y en horario laboral.

POSTURA

Según la autoridad edil, la funcionaria implicada ha aseverado que las fotografías que circulan en redes sociales y medios de comunicación, las mismas que han sido adjuntadas en la denuncia penal que también recae sobre ella, no corresponden al 3 de noviembre, día de su cumpleaños.

“Lo que pasa es que han sacado una foto antigua. Es fácil corroborar porque [la imagen] no corresponde a su oficina actual, sino cuando trabajó en otra gestión o en otra oficina durante mi administración”, indicó Reyna.

Sin embargo, de acuerdo con el mismo burgomaestre, el 3 de noviembre Ana Vásquez llegó al municipio a laborar —pese a ser su cumpleaños y estar liberada de asistir— y fue recibida por trabajadores de la subgerencia que ella dirige con una torta y gaseosa. “[...] Ya la señora Vásquez también lo ha aclarado. “Cuando ha surgido la noticia, han hecho aparecer fotos antiguas”, remarcó Reyna Rodríguez.

La denuncia contra la subgerenta de Fiscalización fue presentada en los primeros días de noviembre por un ciudadano trujillano, por los presuntos delitos “contra la administración pública, en la modalidad de peculado de uso —uso indebido de bienes públicos— y abuso de autoridad, en agravio del Estado”.

Ante un presunta omisión de denuncia y encubrimiento real de parte del alcalde, este también fue denunciado por el mismo ciudadano, por lo que deberá responder ante la Fiscalía en los próximos días.