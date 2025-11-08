Noviembre no es un mes cualquiera en la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Comercio Informal de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT). Según una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, Ana Rosa Vásquez Ugaz, máxima responsable de esa área, celebró su cumpleaños en las instalaciones de la sede edil, conducta que es sancionada por el Código Penal.

HECHOS

La denuncia fue presentada por el ciudadano Manuel Ruiz Briones por los presuntos delitos “contra la administración pública, en la modalidad de peculado de uso —uso indebido de bienes públicos—, y abuso de autoridad, en agravio del Estado”.

El también presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú sustenta su denuncia en una fotografía que fue publicada el 3 de noviembre —día que cumple años Ana Vásquez— por el portal de noticias Enfoque Ciudadano. En la imagen se aprecia a la funcionaria “celebrando su cumpleaños dentro de la Subgerencia de Fiscalización” de la MPT.

“En dicha imagen [...] se aprecia claramente una botella de licor colocada sobre la mesa de trabajo. junto a una torta y otros objetos alusivos a la celebración, lo que evidenciaría que la servidora pública habría utilizado instalaciones, mobiliario y horario laboral para fines personales”, se añade en el documento.

En otras fotografías presentadas en la denuncia, se advierte también “la presencia de varios trabajadores municipales que, según la publicación [periodística], habrían abandonado sus funciones para participar o saludar a su superior jerárquica”, lo que “afecta el normal desarrollo de las labores institucionales y la atención al público”.

Este Diario intentó conocer la versión del alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, pero no hubo respuesta. Hasta el cierre de esta edición la funcionaria tampoco se pronunció.

En las elecciones de 2022, Vásquez se postuló sin éxito a la Alcaldía de Chepén por Nueva Libertad.