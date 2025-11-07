La gerenta del Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo (SAIMT), Margarita Marquina Julián, reveló que el Mercado Central de la ciudad podría ser cerrado en los próximos días debido al mal estado del techo, que necesita ser desmontado para reemplazarlo por uno nuevo.

La funcionaria indicó que la Fiscalía de Prevención del Delito elaboró un acta sobre la situación del centro de abastos en setiembre y será la Junta de Propietarios la que tome la decisión.

“Se ha levantado un acta respecto al estado situacional del mercado. Entonces, frente a ello, entiendo, la autoridad municipal pues debe tomar algunas decisiones al respecto”, dijo.