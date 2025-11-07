El alcalde de la provincia de Virú, Javier Mendoza, anunció que el perfil para hacer realidad la modernización del colegio Virú ya es viable, se trata de un proyecto valorizado en 92 millones de soles. La autoridad edil dijo que esta importante obra será ejecutada bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), una modalidad que permite a las empresas privadas financiar proyectos públicos con el pago adelantado de sus tributos.

Mendoza destacó que las empresas agroindustriales asentadas en la provincia son las principales llamadas a participar en esta iniciativa.

“Tenemos bastantes empresas agroindustriales que generan dinero al Estado gracias al trabajo que se da acá en la provincia y merecemos que esta inversión sea retribuida en la educación. Queremos que se unan varias empresas y puedan financiar este colegio que tiene más de 40 años”, sostuvo el burgomaestre.

El alcalde recordó que la comunidad viruñera espera desde hace décadas la modernización integral de esta institución educativa, que beneficiará a cientos de estudiantes de la zona urbana y rural. Además, subrayó que la alianza público-privada puede convertirse en un motor clave para acelerar el desarrollo regional, reactivando proyectos que permanecen estancados por falta de presupuesto estatal.

Finalmente, Mendoza resaltó que los recientes cambios normativos en el régimen de Obras por Impuestos facilitan una mayor participación empresarial.

“Ellos generan bastante dinero en la agroexportación y ahora, con los nuevos cambios en la normativa sobre las Obras por Impuestos, creo que más empresas tienen presupuesto para invertir”, añadió, expresando su confianza en que el sector privado se sume al esfuerzo por transformar la educación en Virú.