Riesgo. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Laredo, Sergio Vílchez Neyra, propuso que en el menor plazo posible se convoque a una mesa técnica de trabajo, para evaluar la posibilidad de que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), retome la obra de canalización de la quebrada San Carlos.

Calificó como una “irresponsabilidad” que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) haya incumplido con la transferencia de recursos económicos para culminar estas importante obra y ahora se esté informando que los trabajos se retomarán dentro de tres meses.

RECONSIDEREN

“Espero que la presidenta de la República (Dina Boluarte), el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y los representantes de ANIN reconsideren la decisión de paralizar los trabajos y a través del MEF se asignen los recursos para culminar la obra en las quebradas San Carlos, Galindo y el enrocado en el río Moche, porque la canalización está incompleta y nos dejan en una incertidumbre”, manifestó el alcalde.

La autoridad edil dijo que esta situación causa una gran “incertidumbre”, toda vez que si realmente los trabajos se reactivarán en tres meses. “Si fuera así, eso significa que en diciembre retomarían, pero todos sabemos que en enero y febrero es cuando llueve. La canalización de la quebrada San Carlos está a medio hacer si llegara a activarse por lluvias pone en riesgo al puente Veneno, los pozos de agua que abastecen a Laredo y el sector Zarumillla”, alertó el alcalde.

Pidió al gobernador de La Libertad César Acuña y los congresistas de esta región apoyarlo para que en el menor plazo posible se convoque a una mesa técnica de trabajo. “Queremos que el MEF asigne los recursos para culminar las obras que empezaron hace varios años atrás”, comentó.

OTROS DISTRITOS

Por su parte, el administrador de la Municipalidad Distrital de Alto Trujillo, Joseph Cubas Tejada, advirtió que con la paralización de las obras en las quebradas se pone en riesgo a la población de Trujillo y otros distritos.

“La paralización de las obras de canalización de la quebrada San Ildefonso pone en riesgo la integridad de la población de Alto Trujillo. Junto al alcalde provincial Mario Reyna exigimos urgentemente una mesa técnica para darle una salida inmediata a este problema”, propuso.