La Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Perla del Paraíso, del distrito de Agallpampa, en la provincia de Otuzco, recibió la Medalla de La Libertad, el máximo reconocimiento otorgado por el Gobierno Regional, en mérito a su destacada labor en la producción de derivados lácteos. Este galardón resalta su compromiso con la calidad, la innovación y el trabajo asociativo, factores clave que han contribuido al desarrollo económico de la sierra liberteña.

La condecoración fue entregada en el marco del programa “Cultura de Reconocimiento”, iniciativa que busca destacar en vida a personas e instituciones que han dejado huella en la región. La asociación, integrada por 24 familias, ha logrado posicionarse como un referente en la producción quesera desde el año 2017, cuando participó en el Primer Concurso Nacional de Queso Peruano impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario, acumulando desde entonces más de 30 premios a nivel macrorregional y nacional, además de seis reconocimientos internacionales.

Entre sus principales logros destacan los obtenidos en el Expo Queijo Brasil, donde consiguieron tres medallas de oro y una de bronce, así como en la Copa América del queso, certamen en el que obtuvieron una medalla de oro y una de plata. Estos resultados reflejan el alto nivel alcanzado por sus productos, que hoy compiten en escenarios exigentes y posicionan a la región La Libertad como un actor relevante en la industria láctea.

El responsable de la planta, Abel Luis Cueva, expresó su agradecimiento a las instituciones que apoyaron el crecimiento de la asociación. Recordó especialmente su pasantía en Suiza, experiencia que le permitió adquirir conocimientos sobre la elaboración de quesos maduros. “El camino no fue fácil, pero teníamos metas claras: llegar a mercados más exigentes. Aprendimos que tenemos los recursos para lograr grandes cosas”, señaló.

La medalla fue recibida por el presidente de la asociación, Caleb Luis Cueva, en un acto realizado en la Casa de la Identidad, con la presencia de productores y representantes de entidades como CEDEPAS Norte.