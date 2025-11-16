A plena luz del día, un ataque armado dejó una persona fallecida y otra herida en la cuadra 7 de la avenida Miraflores, a unos metros del Centro Histórico de Trujillo. El lesionado es un conocido influencer trujillano.

SIN PIEDAD

Por información preliminar, el tiktokero trujillano más conocido como “Winner” se encontraba por inmediaciones de la mencionada avenida en una camioneta, pero no iba solo, sino que estaba acompañado de su seguridad.

Por el lugar habrían sido interceptados por sicarios que se movilizaban en un carro y una motocicleta. Luego, dispararon a matar. Uno de los jóvenes que acompañaba a “Winner”, que sería su seguridad, trató de ponerse a buen recaudo; sin embargo, terminó siendo alcanzado por los proyectiles y cayó en toda la puerta de ingreso al local de AFOCAT La Libertad.

Mientras tanto, el creador digital si logró escapar y se refugió en el interior del predio. El influencer que suele realizar transmisiones por Tik Tok recibió algunos proyectiles.

Hasta la zona llegaron efectivos de la Policía Nacional y de Seguridad Ciudadana de Trujillo. Luego, un equipo del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brindó los primeros auxilios a “Winner”.

El personal de Criminalística de la División de Investigación Criminal (Divincri) también se apersonó hasta la escena del atentado y recogieron 15 casaquillas de bala.

CONOCIDO

“Winner” solía mostrar lujos durante sus transmisiones en vivo. Hace unos días, “Winner” estaba promocionando un evento deportivo para el domingo 23 de noviembre, en el campo “La Cantera”.