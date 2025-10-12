De ocho balazos fue asesinado la madrugada de este domingo Robin Bautista Pastor, de 29 años, cuando se encontraba participando de las celebraciones por el 113° aniversario de la Virgen del Rosario, en el distrito de Magdalena de Cao.

Según los testigos, el crimen ocurrió a solo metros de donde una orquesta local ofrecía un concierto en plena plaza de armas de la jurisdicción.

Bautista Pastor había asistido con unos amigos. Los criminales esperaron que se apartara del grupo para ir a miccionar. Luego, lo acribillaron sin compasión, dos de los proyectiles le atravesaron el cráneo.

La Policía Nacional investiga este hecho de sangre que conmociona a toda la provincia de Ascope.