Después de que la Contraloría General de la República detectó que personal médico y asistencial de seis hospitales de Trujillo se ausentan de sus labores y no cumplen con sus horarios de atención a pacientes, se empezaron a tomar medidas para corregir esta situación.

En efecto, mediante Memorando Múltiple N°000027-2025-GR-LL-GGR-GRS, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad ha solicitado a los directores de Redes Integradas de Salud, hospitales y demás establecimientos, que aseguren el cumplimiento del horario de entrada y salida del personal, tal como ha sido asignado por sus jefaturas.

Se prohíbe de manera terminante cualquier cambio de turno no programado en el horario oficial. Cualquier inasistencia o variación deberá estar debidamente justificada.

EVALUARÁN

Por su parte el gerente regional de Salud de La Libertad, Anibal Morillo expresó que se realizará una evaluación constante del cumplimiento de los horarios de las citas programadas en consultorios, laboratorios y otros servicios especializados.

“Hay una preocupación desde el Gobierno Regional La Libertad, por ello el objetivo de este llamado de atención escrita desde Geresa, es garantizar el 100% de las atenciones previstas, en los usuarios de los servicios médicos”, señaló el funcionario.

Aníbal Morillo dijo también que se reforzará el monitoreo permanente a través de inspecciones inopinadas para asegurar que las atenciones y la programación de citas se realicen de manera adecuada.

INFORMEN

Finalmente, la Gerencia Regional de Salud La Libertad hace un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier incumplimiento o irregularidad en la atención médica o programación de citas, comunicándose al número de celular 999368778. También invoca a los profesionales de la salud a cumplir con las normas para brindar un servicio de calidad, oportuno e integral.

SANCIONES

Se advierte que en caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones correspondientes. La Geresa reafirma de esta manera su compromiso de velar por la salud de los liberteños con un servicio eficiente y de calidad.