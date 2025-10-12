Con una inversión que supera los S/ 6 millones, el jardín Aurora Díaz, del distrito de Salaverry, fue transformado en una moderna institución educativa. Esta nueva infraestructura beneficia a más de 200 niños de 3, 4 y 5 años.
La obra fue impulsada por el Gobierno Regional de La Libertad y se ejecutó mediante el mecanismo de obras por impuestos.
El nuevo local cuenta con una infraestructura moderna y totalmente equipada. En el primer nivel se construyó un módulo de psicomotricidad y aulas con servicios higiénicos adecuados, una cocina, despensa, áreas administrativas y patios de juegos, sumando más de 700 metros cuadrados de espacios funcionales. En el segundo nivel se ubican las aulas para niños de 4 y 5 años, áreas de trabajo y oficinas administrativas, todo pensado para un entorno pedagógico óptimo y seguro.
Con esta renovación, se ha duplicado la capacidad operativa del plantel, permitiendo atender a más estudiantes en condiciones óptimas.
Cabe recordar que, anteriormente, uno de los ambientes había sido declarado inhabitable por Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Salaverry, lo que limitaba seriamente la atención a los menores.
