La Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) estará decomisando la mercadería o estructuras que se dejen en las vías públicas, sin opción a reclamos de comerciantes ambulantes y estacionarios.
A través de sendos comunicados la municipalidad provincial recordó a los comerciantes que está prohibido dejar mercadería en la vía pública, porque genera desorden y obstruyen el tránsito peatonal y vehicular.
Además, el abandono de productos en las calles, veredas y espacios públicos genera congestiones e impide brindar el adecuado servicio de limpieza pública y recolección de residuos sólidos en la ciudad.
“Estamos dando las facilidades a los ambulantes para que trabajen, pero de una manera ordenada, dentro de sus horarios establecidos de ventas y si no cumplan con la disposición municipal, seremos drásticos”, remarcó Mario Reyna, alcalde de Trujillo.
El burgomaestre realizó la invocación a los comerciantes para que puedan cumplir con la liberación de espacios públicos, cuando no trabajan y colaborar con el orden y la limpieza de la ciudad de Trujillo.
