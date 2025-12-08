La región La Libertad logró reducir en un 70% el número de muertes maternas este año, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud (Minsa).

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, el año pasado se reportaron 20 fallecimientos maternos en La Libertad, mientras que hasta la quincena de noviembre se han registrado 6. Esta disminución evidencia un avance significativo y sostenido en la protección de la vida de las gestantes y en el reforzamiento de los servicios de salud.

La tendencia, además, muestra un descenso sostenido desde el pico de 31 muertes en el 2021 y confirma el impacto de las intervenciones en atención prenatal, el seguimiento de los casos de alto riesgo y el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud.