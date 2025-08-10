El Concejo aprobó por unanimidad ampliar mediante una adenda el convenio marco de colaboración interinstitucional entre el programa nacional “Tu Empresa” (PNTE) del Ministerio de la Producción y la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), autorizando al alcalde Mario Reyna Rodríguez a suscribirla.

Esto fue solicitado por la Gerencia de Desarrollo Económico Local a través de su titular, Luis Verdi Ávila, precisando que este convenio ha dado buenos resultados en favor de los microempresarios y empresarios locales y de la cultura del emprendimiento, por lo que solicitó la ampliación de su vigencia.

El convenio ha permitido ofrecer acompañamiento a los emprendedores en formalización y constitución de empresas; y a los empresarios Mype: asesoría y capacitación en gestión empresarial, digitalización, desarrollo productivo y acceso al financiamiento.

A través de la Subgerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo, la MPT impulsa acciones y actividades de promoción del desarrollo empresarial, ejecutando acciones de promoción orientadas a mejorar la productividad, la competitividad y la innovación.

Para ello apoya el fortalecimiento de capacidades e implementa programas de liderazgo empresarial mediante programas diversos, fomentando el desarrollo integral de la Mypes y la generación de empleo e inserción laboral.

Según explicó el funcionario, en y acciones conjuntas con el PNTE se ha logrado la formalización de 3,727 emprendedores durante el año 2024 y mayo del 2025; en ese mismo periodo se ofrecieron 5,776 asesorías de negocio a través del Centro de Desarrollo Empresarial, (CDE), que funciona en el primer piso de palacio municipal, ingresando por la calle Diego de Almagro.

En lo que corresponde al fortalecimiento de capacidades, Luis Verdi indicó que en lo que va de este año se han desarrollado dos capacitaciones: una dirigida a 34 microempresarios y la otra a 24 empresarios, en Formulación de planes de negocio y La inteligencia y su influencia en el desarrollo económico.