El alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, entregó los credenciales a las nuevas autoridades vecinales que han sido elegidas para el periodo 2026-2028, durante una ceremonia realizada en el Coliseo Inca.

“Que lo político no nos distancie. Hay que trabajar de la mano. Solo con el esfuerzo mancomunado y coordinando acciones sacaremos adelante a la ciudad de los muchos problemas que tiene”, dijo Reyna Rodríguez.

También exhortó a todos considerar la participación de los vecinos en la toma de decisiones, comprometiéndose a brindar su apoyo.

“La tarea que asumirán no es sencilla, es más bien complicada, pero no van a estar solos, contarán con todo el apoyo posible. Habrá que hacer ese esfuerzo”, aseguró.

De 60 territorios vecinales, las elecciones se realizaron el pasado mes de junio en 53. En los siete que faltan habrá elecciones complementarias

Según el gerente de Desarrollo Social, Carlos Sánchez Caipo, concurrieron a las urnas un total de 16,870 ciudadanos, es decir se alcanzó una cifra mayor que en el último proceso, en el que asistieron a votar 12,400 electores.

Además, precisó que el 65% de autoridades electas son mujeres y el 38% son nuevas. Las nuevas autoridades vecinales entrarán en funciones en enero del próximo año.