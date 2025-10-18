Con la finalidad de reducir el alto índice de accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo, se organizó una campaña de sensibilización interinstitucional para tratar de concientizar a la población para que tome sus precauciones y respete las normas y señales viales.

Esta actividad se realizó en la avenida La Marina, frente al Terrapuerto de Trujillo, con la participación de la Subgerencia de Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la Gerencia de Transportes del Gobierno Regional de La Libertad.

En la jornada de sensibilización se usaron muñecos alusivos a la muerte, la línea cebra y el semáforo. Además, participaron alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), con pancartas con mensajes claros que abordan temas del exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad, el uso del celular al manejar y el uso del cinturón de seguridad.

Mientras el personal municipal desarrollaba sus labores de información a los conductores y transeúntes, los trabajadores del Sutran realizaban un operativo inopinado para intervenir a los vehículos que realizan servicio interprovincial de pasajeros, para verificar que cuenten con toda la documentación respectiva para poder operar.

El subgerente de Seguridad Vial de la MPT, Neysser Horna, señaló que se viene celebrando la “Semana de la Seguridad Vial”, para ello han preparado una serie de actividades como jornadas de capacitación con choferes y cobradores de diversas empresas de transportes, circuito vial itinerantes con instituciones educativas, un encuentro de seguridad y vial y un pasacalle por las diferentes vías de Trujillo.