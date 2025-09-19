El Ministerio del Ambiente y el directorio de Sedalib encabezaron una jornada de reforestación en el sector El Tablazo, en el distrito de Huanchaco. Esta iniciativa, que abarca un área de casi 40 hectáreas, busca crear un “pulmón verde” y mitigar el impacto ambiental en la provincia de Trujillo.

El presidente del directorio de la EPS, Frank Sánchez Romero, destacó que esta labor es parte de una planificación estratégica de la empresa.

“Esta labor forma parte del trabajo de planificación y buscamos intensificar estas actividades, con este pulmón verde, agradecer al ministro por la asistencia y acompañamiento técnico”, afirmó.

Subrayó los beneficios directos de la reforestación, especialmente para la comunidad local. “Con estas plantaciones de pino y eucalipto podemos ver que siempre pensamos en nuestro medio ambiente, buscando minimizar los riesgos ambientales. Estamos evitando, además que las lagunas se vuelvan a desbordar y se perjudique a los pescadores artesanales”, declaró.

Mientras tanto, el ministro del Ambiente destacó la importancia de reusar las aguas residuales y mejorar el entorno ambiental.

“Sembrar árboles es sembrar vida, porque nos ayuda a mejorar los ecosistemas y las condiciones climáticas”, afirmó.

En esta segunda fase del proyecto, se plantaron 10 hectáreas de eucalipto y 400 pinos, sumándose a las 17 hectáreas de eucalipto y 10 de cinamomo sembradas en la etapa inicial. Con un total de 37 hectáreas ya reforestadas, el área se está transformando en una zona de gran valor ecológico para Trujillo y la región norte del país.