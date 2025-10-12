En un vibrante despliegue de talento y compromiso, la Red Integrada de Salud (RIS) Santiago de Chuco se alzó con el primer puesto en la categoría coreografías en el VI Concurso Regional Cantando por la Salud Mental.
Este importante logro se da en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental y subraya la importancia de las expresiones artísticas como herramientas fundamentales para la promoción del bienestar emocional en la población. La actividad fue organizada por el Programa de Control y Prevención en Salud Mental de la Gerencia Regional de Salud La Libertad, como parte de las políticas sanitarias impulsadas por el gobierno regional.
El equipo de Santiago de Chuco, a través de su representación de Salud Mental, demostró que la creatividad y la energía pueden ser poderosos aliados en la lucha contra el estigma y en la difusión de mensajes positivos sobre el cuidado psicológico.
“Este primer puesto no es solo un trofeo, es un reconocimiento al esfuerzo diario y la pasión con la que nuestro personal trabaja por la salud mental de nuestra provincia”, declaró Gerardo Florián Gómez, director de la RIS Santiago de Chuco.
