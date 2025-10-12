​En un vibrante despliegue de talento y compromiso, la Red Integrada de Salud (RIS) Santiago de Chuco se alzó con el primer puesto en la categoría coreografías en el VI Concurso Regional Cantando por la Salud Mental.

​Este importante logro se da en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental y subraya la importancia de las expresiones artísticas como herramientas fundamentales para la promoción del bienestar emocional en la población. La actividad fue organizada por el Programa de Control y Prevención en Salud Mental de la Gerencia Regional de Salud La Libertad, como parte de las políticas sanitarias impulsadas por el gobierno regional.

​El equipo de Santiago de Chuco, a través de su representación de Salud Mental, demostró que la creatividad y la energía pueden ser poderosos aliados en la lucha contra el estigma y en la difusión de mensajes positivos sobre el cuidado psicológico.

​“Este primer puesto no es solo un trofeo, es un reconocimiento al esfuerzo diario y la pasión con la que nuestro personal trabaja por la salud mental de nuestra provincia”, declaró Gerardo Florián Gómez, director de la RIS Santiago de Chuco.