El Centro de Salud Cachicadán, perteneciente a la Red Integrada de Salud (RIS) de Santiago de Chuco, ha logrado un significativo reconocimiento al superar la evaluación de Pertinencia Cultural con un notable 83.3% de cumplimiento.

Este hito subraya el compromiso de la institución con la prestación de servicios de salud que respetan, valoran e integran las prácticas culturales y cosmovisiones de las comunidades indígenas y originarias del área de influencia del establecimiento de Salud.

La evaluación, realizada por un equipo técnico especializado, midió diversos aspectos relacionados con la adaptación de los servicios de salud a la diversidad cultural. El puntaje alcanzado por Cachicadán no solo lo posiciona como un modelo a seguir dentro de la RIS Santiago de Chuco, sino que también valida el esfuerzo continuo de su personal por construir un sistema de salud más inclusivo y equitativo.

“Este logro es el resultado de un trabajo constante y articulado del equipo técnico, que ha demostrado una profunda sensibilidad y respeto por la identidad cultural de nuestros usuarios”, señaló Gerardo Florián Gómez, director de la RIS Santiago de Chuco.

La Pertinencia Cultural en la atención de salud es fundamental para reducir las barreras de acceso, fomentar la confianza entre el personal de salud y la comunidad, y mejorar los resultados sanitarios. Al adaptar los protocolos de atención, la comunicación y los entornos físicos a las especificidades culturales de cada pueblo, se asegura una mejor aceptación de los servicios y una participación activa de los usuarios en su propio cuidado.