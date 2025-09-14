El Gobierno Regional de La Libertad inauguró un reservorio tipo R8 en el sector Quemazón del centro poblado de Sausal, el mismo que permitirá brindar agua a los agricultores hasta para tres campañas agrícolas.

El gerente regional de Agricultura, Miguel Chávez, indicó que estos sectores sufren por falta de agua, porque en épocas de estiaje, la dotación solo les alcanza hasta máximo 2 meses y medio, y sus plantaciones sufren.

Ante ese contexto, se viene ejecutando un proyecto en las cinco provincias de la costa liberteña: Chepén, Pacasmayo, Trujillo, Virú y Ascope, para construir 72 reservorios con un volumen de almacenamiento de agua de 300 mil metros cúbicos. La inversión es de S/ 21.8 millones.