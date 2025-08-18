Sergio Bolaños Sarmiento, señalado como exintegrante de la organización criminal “Los Pulpos” en Trujillo, rompió su silencio y desde la clandestinidad rechaza los vínculos que se le atribuyen a la delincuencia.

Bolaños advirtió que, de sufrir otro atentado contra su vida, responsabiliza directamente a Jolín Bazán Valderrama. Desde el dominical de Cuarto Poder, sostuvo que estas acciones se deben a que es señalado como autor del asesinato de un delincuente conocido como alias Chato Oré, hermano de Jolín, quien es líder de la organización criminal “La Jauría”.

“Han intentado acabar con mi vida tres veces, pero ¿por qué?, a mí no me quieren matar ni los Pepes, ni Los Pulpos. A mí me quiere matar es Jolín Valderrama por el supuesto rumor que he sido autor de la muerte de su hermano", dijo en el dominical.

Como se recuerda, la tarde del último jueves, la vivienda de Bolaños, ubicada en Trujillo, sufrió una explosión que destruyó gran parte de su estructura. “En el momento del atentado, me encontraba en otro domicilio. Mi tío me llama y me dice que ha explosionado la casa, me mando fotos, inclusive afecto a mis vecinos”, expresó.

Bolaños, a quien el ministro del Interior ha sindicado de ser un exintegrante “Los Pulpos” no se habría salvado de milagro, pues a fines de marzo pasado, tras su excarcelación del penal El Milagro recibió una amenaza de muerte que se hizo efectiva el 14 de agosto. “Saliendo del penal, llamaron ami madre y le dijeron que si o si me iban a matar. Por un tema de seguridad, yo no me quedo en ninguna de las propiedades de mi familia”, indicó.

Sergio Bolaños asegura que la organización criminal La Jauría lo quiere bajo tierra, por eso se mantiene oculto. “Estoy lejos de Trujillo. Me ha tocado irme por temor a que vayan a actuar y me vuelvan hacer un ataque similar. Yo nunca he sido integrante de ninguna banda criminal (...) No soy delincuente”, afirmó, señalando que se dedica al rubro de repuestos, taller y agricultura.

Cabe mencionar que Sergio Bolaños fue sentenciado a 9 meses de prisión preventiva en noviembre de 2024 por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego y estuvo recluido hasta fines de marzo 2025 en el penal El Milagro de Trujillo, donde asegura que intentaron aniquilarlo.

Si bien salió de la cárcel, afirma que no está del todo libre, ya que aún recibe amenazas. Responsabiliza a Jolín Bazán Valderrama, que es cabecilla de “La Jauría”, especialista en extorsiones, secuestros, sicariato y cobro de cupos en Trujillo.

Bolaños es vinculado al líder de la organización criminal “Los Pulpos”, Jhonsson Smit Cruz. Para muchos, Sergio sería su lugarteniente, pero otros lo consideran como “soplón”.

“No soy un colaborador de la Policía o Ministerio Público”, dijo.

El ministro del Interior, aseguró que este atentado ha sido causado por una guerra declarada entre dos bandas “Los Pulpos” y “La Jauría”. Jhonsson y Jolín, sus líderes, fueron aliados, hasta que una traición los separó.

Para Jolín, el asesinato de su hermano, alias “Chato Oré”, fue un ataque planeado y sospecha de Bolaños como autor intelectual. “Dicen que esa foto mía junto al auto gris usado por los sicarios es prueba suficiente”, apuntó Bolaños.