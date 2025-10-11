Un nuevo crimen conmociona a la provincia de Ascope. Sicarios acabaron a balazos con la vida del juez de paz de primera nominación del distrito de Chicama.

La víctima ha sido identificada como Víctor Hugo López de la Cruz, quien ha sido sorprendido por los homicidas la tarde del último viernes cuando se encontraba en su oficina, que se ubica en la avenida Progreso, en pleno centro de Chicama.

Los hechos

Según algunos testigos, dos sospechosos ingresaron al despacho del abogado y le dispararon en cuatro ocasiones a quemarropa. Luego, huyeron a bordo de una motocicleta.

El letrado fue auxiliado por algunos vecinos y amigos que lo trasladaron de emergencia hasta el Centro de Salud Materno Infantil de Chicama; sin embargo, los médicos solo confirmaron su deceso a causa de la gravedad de sus heridas.

Agentes de la comisaría de la jurisdicción y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Paiján llegaron hasta la escena del crimen para recoger algunas evidencias y así continuar con las diligencias de acuerdo a ley.

Asimismo, un representante del Ministerio Público se apersonó hasta el centro de salud y ordenó que el cuerpo sea trasladado a la morgue de Ascope.

Exigen justicia

Los moradores llegaron hasta el centro de salud y expresaron su profunda consternación y exigieron que la muerte del abogado no quede impune.

“Era una persona muy caritativa y siempre apoyaba a los vecinos”, indicó un morador.

Cabe mencionar que, el juez de paz vivía en el asentamiento humano Alan García.