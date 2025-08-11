De seis balazos fue asesinado un hombre la tarde del domingo cuando se encontraba lavando su vehículo por una acequia por la carretera industrial que colinda al centro poblado de Roma, jurisdicción de Casa Grande, en la provincia de Ascope.

VER MÁS: Asesinan a joven promotor de eventos en Trujillo (VIDEO)

La víctima ha sido identificada como Rolando Saucedo Chigne, de 37 años, quien labora en una miniván que cubre la ruta Casa Grande-Roma y viceversa.

Por información preliminar, Saucedo Chigne habría sido sorprendido por sus atacantes que llegaron a bordo de una motocicleta y lo acribillaron sin compasión.

Al lugar llegaron los familiares del occiso que protagonizaron escenas dolorosas y pidieron que se investigue lo sucedido.

La Policía de la jurisdicción quedó a cargo de las pesquisas del caso y determinar el móvil de este hecho de sangre. Además, para poder identificar a los autores de este hecho de sangre.

No se descarta que el móvil se relacione a las extorsiones que afectan al sector transporte en toda la región La Libertad.