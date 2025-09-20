Con la finalidad de contribuir con el medio ambiente y la salud de la población la I.E. Santa Rosa en el marco de su proyecto de arborización y en coordinación con la Municipalidad de Alto Trujillo sembraron 150 árboles de la especie Azadirachta Indica “Neem” en la avenida principal del Barrio 6D.

Las actividades se iniciaron con una ceremonia protocolar realizada en la plaza de armas de ese distrito, la misma que contó con el acompañamiento de más de 180 alumnas integrantes de la banda de música de la prestigiosa institución educativa.

Luego de la ceremonia el alcalde provincial de Trujillo Mario Reyna y el administrador municipal Joseph Cubas agradecieron a la I.E. Santa Rosa por incluir dentro de su “Proyecto de arborización” al distrito de Alto Trujillo, y a su vez, ofrecieron todo el apoyo logístico para el desarrollo de esta importante actividad de valor ambiental.

“Estamos inmensamente agradecidos con las autoridades, docentes y alumnas del colegio Santa Rosa por esta acción voluntaria de visitar al distrito y contribuir con el medio ambiente, el ornato y la salud de nuestra población”, acotó el funcionario edil Joseph Cubas.