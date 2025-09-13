El próximo 14 de octubre se cierra el padrón electoral y en la provincia de Trujillo aún hay más de 58 mil ciudadanos con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido, situación que podría afectar su participación en los comicios. Así lo informó José Terrones, jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en La Libertad, quien precisó que a nivel regional son 110 mil los ciudadanos en esta condición.

Terrones indicó que, como parte de las acciones para facilitar el proceso electoral, Reniec viene impulsando el uso del DNI electrónico, especialmente para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“Con el DNI electrónico podrán emitir su voto en cualquier lugar y estamos haciendo campañas con el Ejército y la Policía Nacional, son campañas que se hacen a nivel nacional”, aseguró. Además, resaltó que incluso el mismo día de las elecciones se entregan DNI y se ampliará el horario de atención para atender la alta demanda.

A partir de este mes, Reniec ha dejado de emitir el tradicional DNI azul para adultos y el amarillo para menores de edad. En su reemplazo, solo se entregarán DNI electrónicos, también conocidos como DNI 3.0, los cuales cuentan con un alto nivel de seguridad. Este nuevo documento incluye 64 elementos de seguridad: 42 en el chip y 22 en la parte física, lo que lo convierte en el más seguro de toda Latinoamérica.

Finalmente, el jefe del Reniec recordó que tanto el DNI azul como el amarillo siguen siendo válidos, pero recomendó a los ciudadanos no esperar hasta último momento para actualizar su documento.

“El hecho de que mantengan vigencia no impide que el ciudadano realice el trámite para obtener el DNI electrónico, que ofrece mayores beneficios y garantiza una mayor seguridad”, añadió.