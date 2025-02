Mediante resolución N° 01-2025, el Tribunal de Honor del Colegio de Economistas de La Libertad interpuso la medida disciplinaria de suspensión por 12 meses del ejercicio profesional al decano de dicha orden, Francisco Huerta Benites, por haber presuntamente incurrido en conflictos de intereses al generar vínculos o relaciones extrainstitucionales con funcionarios de una empresa de hidrocarburos.

En efecto, a Huerta Benites se le imputa el hecho de que en su condición de decano habría firmado un contrato con Perúpetro y recibir una retribución económica por ello.

Aclara

Sin embargo, el economista Huerta Benites niega que ese hecho se haya dado de esa manera. “Yo soy consultor a nivel nacional y el 18 de junio del año pasado convocan a una consultoría de manera abierta que me llega a mi correo electrónico personal y se dirigen al Instituto de Economía y Empresa (IEE) [Huerta es presidente de esta entidad]. El 5 de agosto me dan la orden de servicio. Ahora, el convenio formal para brindar asistencia técnica y apoyo en servicios entre esa empresa y el Colegio de Economistas de La Libertad se firma el 21 de agosto. No hay ningún conflicto de intereses”, aseguró.

Al decano de los economistas también se le acusa de supuestas irregularidades en el alquiler del local para eventos realizados por entidades públicas y privadas. No obstante, Huerta Benites dijo que eso es un tema que nunca vio él. “De eso se encarga otra área”, señaló.

Lo anulan

Finalmente, Huerta informó que siguiendo los reglamentos del Colegio de Economistas, el Consejo Directivo, que es una instancia superior al Tribunal de Honor, evaluó la resolución N°01-2025 y declaró nulo ese documento en todos sus extremos.

“Solo se basaron en fotos, dichos, lecturas, pero no medios de prueba, por eso es nulo todo lo que se dice en esa resolución”, acotó.