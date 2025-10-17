Un trabajador de la Municipalidad Distrital de Paiján perdió la vida luego que fuera impactado por un mototaxi cuando se encontraba realizando sus labores de limpieza pública por inmediaciones de la carretera Panamericana Norte, en la provincia de Ascope.

La víctima mortal fue identificada como Justiniano Rumay Quito, quien estaba sostenido de la parte posterior de un camión recolector de basura y terminó siendo chocado por un vehículo menor en circunstancias que aún están siendo investigadas por la Policía Nacional.

El fuerte impacto le causó graves heridas y fue llevado de emergencia al Centro de Salud de Paiján, pero llegó cadáver.

Las diligencias quedaron a cargo de la División Policial de Paiján y trasladaron los vehículos implicados hasta la dependencia policial.