La ciudad de Trujillo se prepara para una nueva edición del Festival Internacional de Primavera, un evento que promete dinamizar la economía regional. El presidente electo del Club de Leones, Manuel Torres Limay, proyectó que entre 50 mil y 100 mil visitantes llegarán a la ciudad durante los diez días de actividades. Este flujo turístico impactará directamente en los sectores de comercio, servicios y turismo, contando además con la presencia de delegaciones internacionales y reinas de países como Nicaragua y Costa Rica.

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“Nos sumamos y beneficiamos todos, no solo es del Club de Leones. Ya tenemos el 95% de nuestro programa prácticamente desarrollado. El año pasado hubieron 40 carros alegóricos y este año esperamos llegar a un número mayor”, sostuvo.

Con el programa desarrollado al 95%, la organización busca superar el éxito de años anteriores, especialmente en el número de carros alegóricos, que en la edición pasada alcanzó las 40 unidades. Torres Limay destacó que este festival es una oportunidad de beneficio común para toda la ciudadanía y no solo para la institución que preside. Asimismo, indicó que la identidad de la reina de este año ya está definida y su nombre será revelado próximamente en una conferencia de prensa.

El calendario de festividades iniciará el 18 de setiembre con la coronación de la reina infantil, seguido por una actividad benéfica para niños de escasos recursos el día 19. Para el 20 de setiembre está programado el pasacalle de recepción de las delegaciones internacionales, mientras que el 27 de setiembre se llevará a cabo el Gran Corso Primaveral. Este último es considerado el evento central y el de mayor convocatoria dentro de la agenda de la Primavera.

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