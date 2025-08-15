Del 20 al 29 de setiembre, Trujillo será sede de la Feria Internacional de Calzado FINCAL 2025, un evento que reunirá a 60 productores del rubro en la explanada del Estadio Chan Chan (excomplejo Chicago).

VER MÁS: Trujillo se alista para recibir la Feria Internacional de Calzado

La feria busca convertirse en una plataforma de reactivación para un sector que, según el gerente de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), “está a la deriva”. Durante nueve días, los asistentes podrán disfrutar de actividades como el concurso Horma y Martillo de Oro, un desfile de modas con la presencia de la exMiss Mundo Maju Mantilla y una importante rueda de negocios.

El evento no solo promueve la venta directa, sino que también genera oportunidades de contacto comercial para los productores.

“Estos contactos comerciales abren mercado y eso nos permite no solo estimular la venta y producción, sino también la calidad del producto”, destacó el gerente. La rueda de negocios reunirá a compradores nacionales e internacionales interesados en conocer de cerca la oferta de calzado liberteño, especialmente del corredor productivo conformado por distritos como El Porvenir, La Esperanza y Alto Trujillo.

La articulación interinstitucional también será clave en esta edición. “Son 60 productores de calzado que van a participar en esta feria que será un éxito. La participación de las municipalidades de La Esperanza, El Porvenir y Alto Trujillo permitirá convocar a emprendedores de distintos puntos de la ciudad”, afirmó el funcionario. Esta colaboración busca consolidar a FINCAL como un evento anual de referencia para la industria del calzado en el norte del país.