En un 29% de avance físico se encuentra el Coliseo Multiusos del centro poblado de Ucrumarca y que es ejecutado por la Municipalidad Provincial de Pataz.
Este proyecto, largamente esperado por la comunidad, dotará a la población de un espacio moderno y adecuado para la realización de actividades deportivas, culturales y sociales. Su diseño y planificación están pensados para brindar un ambiente de calidad, que fomente la integración y el sano esparcimiento de niños, jóvenes y adultos.
Actualmente, la obra se encuentra en una etapa crucial: el proceso de encofrado de columnas. Esta fase es fundamental para asegurar la solidez y durabilidad de la infraestructura, garantizando que el coliseo sea un espacio seguro y funcional para todos los patacinos.
