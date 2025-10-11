Una víctima mortal y cuatro heridos es el saldo de dos trágicos accidentes de tránsito registrados en la provincia de Virú.

Ardió en llamas

A la altura del sector El Socorro, en el distrito de Virú, una motocicleta y un bus de transporte de personal de una empresa agroindustrial chocaron frontalmente.

Producto del fuerte impacto, el conductor del vehículo menor Héctor Gutiérrez Cosme terminó herido. Además, la unidad vehicular ardió en llamas.

Tragedia

Mientras tanto, en la zona de San José, colisionaron una camioneta y un bus.

En este incidente, resultaron afectados tres integrantes de una familia y que fueron identificados como Lady Carbajal Guanilo (44), Adriana Perales Carbajal y una menor. Asimismo, Elda Guanilo de Carbajal, de 75 años, no resistió a la gravedad de sus heridas y falleció.

Las personas que resultaron lesionadas fueron auxiliadas por el personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Virú y los trasladaron al nosocomio de la localidad.