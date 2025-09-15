Una combi que transportaba a los integrantes de la banda musical “Sensación Otuzcana” terminó despistándose y cayendo a un costado de la vía en el sector Cuyunday-Pachín Alto, en la provincia de Otuzco, dejando como saldo una persona fallecida y cinco heridos.

TRAGEDIA

El fatal accidente de tránsito se registró al promediar las 4 de la mañana, cuando el vehículo de la empresa de transportes Virgen de la Puerta, por materia de investigación, se volcó y cayó aproximadamente a unos 30 metros al costado de la carretera por la zona Piedra del Urmo; sin embargo, se conoció que una roca evitó que cayera al fondo de un abismo.

Este lamente incidente cobró la vida de un menor de iniciales B. A. M. C, de 16 años, que de acuerdo a la información preliminar cursaba el quinto año del nivel secundario del Colegio Simón Bolívar de la ciudad de Otuzco.

Mientras tanto, personal médico del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y con el apoyo del centro de salud Ramón Castilla trasladaron a los heridos hasta el Hospital de Apoyo Otuzco.

En el nosocomio se identificó a los agraviados como Yoselin Polo Riveros (18), Elser Joel Ordóñez Angulo (19) y Jhon Valdivieso Gonzales (19). Además de los adolescentes F. E. I. C (16) y L. D. P. I. (17). Los mencionados presentan golpes y contusiones.

También se conoció que los músicos retornaban de una presentación en el caserío de Purrupampa y se dirigían a la ciudad de Otuzco.