Dos muertos y nueve heridos dejó el despiste de una miniván a un abismo, en la provincia de Otuzco. Así lo confirmó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad.
Tragedia
El accidente ocurrió a las 8:10 de la mañana de hoy, lunes, en el sector Plazapampa. Autoridades locales informaron que se trata de un vehículo de la empresa Pamelita.
También se conoció que la miniván había partido desde Santiago de Chuco y se dirigía a la ciudad de Trujillo; sin embargo, por materia de investigación, terminó cayendo a un abismo, rodó y terminó encima de las piedras.
Hasta la zona llegaron personal de la Red de Salud de Otuzco y con el apoyo de policías de Otuzco y Samne auxiliaron a los heridos. Luego, con el apoyo de especialistas del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) los trasladaron hasta el Hospital Regional Docente de Trujillo.
Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas fallecidas y heridas.
