A poco de celebrarse las fiestas navideñas, un hombre perdió la vida tras electrocutarse en el distrito de La Victoria, en la provincia de Chiclayo, dejando sumidas en profundo dolor a las personas que lo amaban.

Se trata de Jorge Rubio Cubas, de 51 años de edad, quien falleció la tarde del último miércoles 11 de diciembre en su vivienda ubicada en la calle Cápac Yupanqui N.° 1271, en esta jurisdicción.

Tragedia

De acuerdo con la información policial, los familiares señalaron que Rubio Cubas intentaba realizar una instalación eléctrica para luego colocar una antena en el segundo nivel de su casa, construida con material rústico, con el fin de acceder al servicio de televisión por cable.

Durante estas maniobras, el obrero habría tenido contacto con cables eléctricos pelados, recibiendo una fuerte descarga que le provocó la muerte de manera inmediata. Al percatarse de que se encontraba inconsciente y tendido en el piso, sus familiares solicitaron de inmediato apoyo a los agentes de la Unidad de Emergencia (Uneme).

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales y que llevaba aproximadamente 20 minutos de fallecido. Ante ello, se dio aviso a la comisaría de La Victoria, así como a los peritos de Criminalística y a un representante del Ministerio Público.

Posteriormente, en medio del llanto y el dolor de los familiares, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver. En horas de la noche, los restos de Jorge Rubio Cubas fueron trasladados a la morgue para la necropsia de ley.

El hijo del fallecido indicó que su padre solo buscaba contar con el servicio de cable para poder ver los próximos partidos de fútbol y prepararse junto a su familia para las celebraciones de Navidad.