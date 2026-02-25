Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Chiclayo provocaron el colapso parcial del techo de la Clínica Auna, generando alarma entre pacientes y trabajadores.

Imágenes difundidas muestran estructuras desprendidas y acumulación de agua en ambientes internos del centro médico.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas a consecuencia del incidente.

Ciudad bajo emergencia por lluvias

Chiclayo viene soportando precipitaciones que han dejado calles inundadas, como la avenida Luis Gonzales, además de afectaciones en hospitales y centros médicos.

La acumulación de agua y filtraciones constantes habrían debilitado parte de la infraestructura de la clínica hasta provocar el desprendimiento del techo.

Personal del establecimiento activó medidas internas para resguardar a los pacientes y evitar mayores riesgos.

Evaluación de daños

Se espera un pronunciamiento oficial de la clínica sobre la magnitud de los daños y las acciones adoptadas para garantizar la continuidad de los servicios.

Las lluvias continúan generando aniegos en distintos puntos de la ciudad, por lo que autoridades mantienen la alerta ante posibles nuevas afectaciones en infraestructura pública y privada.