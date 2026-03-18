El Ministerio Público del Perú, a través del Cuarto Despacho de la Fiscalía Anticorrupción liderado por la fiscal Karim Inaquispe, intervino dos hospitales en la ciudad de Chiclayo como parte de una investigación por presuntas irregularidades en contratos de alimentación.

Las diligencias contaron con la participación de la Policía Anticorrupción y representantes de la Contraloría General de la República del Perú.

Intervención en hospitales de EsSalud

El primer establecimiento intervenido fue el hospital Hospital Heysen, donde se iniciaron las acciones de recopilación de información.

Posteriormente, la fiscal se trasladó al Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, considerado la sede central donde se encuentran documentos relacionados a licitaciones de la Red Prestacional de EsSalud Lambayeque.

Investigación por contratos de alimentación

Según lo informado, el Ministerio Público investiga la concesión del servicio de alimentación en los hospitales intervenidos.

Las autoridades solicitaron documentación vinculada a estos contratos como parte de las primeras diligencias del proceso.

Empresa bajo investigación

Las indagaciones apuntan a la empresa Alimentos del Norte, que estaría a cargo del servicio en los establecimientos de salud.

De acuerdo con reportes preliminares, esta empresa tendría presuntos vínculos con el entorno de Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, y con el político César Acuña Peralta.

Diligencias en curso

Hasta el momento, no se han emitido pronunciamientos oficiales sobre hallazgos concretos.

Las investigaciones continúan en Chiclayo mientras el Ministerio Público recopila información para determinar posibles responsabilidades.