La millonaria obra de pavimentación en la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito de Olmos,y en la región Lambayeque, aún no se inaugura; pero ya registra su primer accidente vehicular.

Un motociclista captó el momento en que un vehículo de carga pesada chocó contra los muros de concreto de la vía, terminando con sus neumáticos dañados.

“Esta calle ya debería haberse inaugurado hace medio año, fueron solo seis meses para hacerla y ya va más de un año, señores, qué desastre este gobierno, estas autoridades ineptas que tenemos hoy en día”, expresó con indignación el ciudadano que grabó las imágenes.

Hechos registrados

detalles. El video fue compartido por Olmos Ya TV en Facebook y compartido por varios ciudadanos que expresaron su rechazo hacia el alcalde Daniel Rivera Pasco, por permitir el retraso en la obra.

“El retraso de esta obra no solo afecta a quienes transitan por la avenida, sino que ha sumergido al centro de Olmos en un caos vehicular sin precedentes. Al no estar habilitada la Av. Víctor Raúl, los buses y camiones de gran tonelaje se ven obligados a cruzar por el corazón de la ciudad, poniendo en riesgo a peatones y colapsando el tránsito diario”, señaló Edilberto Castro.

Precisó que la construcción de la referida obra, vital para el transporte de personal hacia las tierras del Proyecto Olmos, cuenta con un presupuesto de más de 3.3 millones de soles, monto al que se agregaron partidas adicionales recientes para materiales y obras menores, sin embargo, el dinero invertido no se refleja en la culminación del proyecto.

“La obra está mal diseñada, no tiene criterio técnico, la vía tiene un ancho de ley para dos carriles, pero la jardinera que han diseñado en el centro nunca debió construirse, solo debió llevar las dos líneas amarillas de señalización y no había necesidad de ensanchamiento que hoy por hoy va a poner en riesgo la vida de los transeúntes y de los vecinos que viven en ambos lados”, opinó el ciudadano

Ante esta situación, los vecinos solicitaron celeridad a la Fiscalía y la Contraloría en las investigaciones sobre el manejo de los fondos y los materiales utilizados en la obra.

Dato

El fiscal anticorrupción Óscar Guevara dispuso que la denuncia por uso de cemento vencido lo investigue la Fiscalía de Olmos.