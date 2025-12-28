El último lunes 22 de diciembre, un hombre perdió la vida de manera trágica en un accidente de tránsito, dejando enlutada y sumida en profundo dolor a su familia, en la región Lambayeque.

El lamentable suceso se registró la noche del mencionado día, cuando Claudio Augusto Vásquez Alvines, de 40 años, conducía una motocicleta de placa 6355-BK por la carretera que une Chiclayo con Pomalca.

Tragedia

Según información policial, el accidente ocurrió cuando la víctima circulaba frente a la ferretería “Cruz”, en el distrito de Pomalca. De acuerdo con las primeras investigaciones, el motociclista habría intentado adelantar a un tráiler por el lado derecho.

En ese momento, perdió el equilibrio y cayó debajo de un tráiler vacío, cuyas llantas lo arrollaron, causándole la muerte de manera instantánea.

El conductor del tráiler, lejos de detenerse, continuó su marcha hasta desaparecer del lugar, presuntamente sin percatarse de que había ocasionado la muerte del motociclista.

Intervención policial

Transportistas y moradores de la zona alertaron de inmediato a los agentes de la comisaría de Pomalca, quienes al llegar confirmaron que la víctima, natural del mismo distrito, ya no presentaba signos vitales.

Los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) dieron aviso al representante del Ministerio Público, quien dispuso el levantamiento del cadáver, su traslado a la morgue y la realización de la necropsia de ley.

Familiares del fallecido llegaron al lugar y señalaron que Claudio Augusto Vásquez Alvines laboraba para el Estado, en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Hallado sin vida

En otro hecho ocurrido en la región, un obrero fue hallado sin vida y en avanzado estado de putrefacción en su vivienda, ubicada en el distrito de Salas.

La víctima fue identificada como Rafael Carlos Reyes, de 35 años. Su cuerpo fue trasladado a la morgue, y según las primeras hipótesis, su fallecimiento habría sido por causas naturales.