La Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque revocó la medida de nueve meses de prisión preventiva contra los suboficiales de la Policía Nacional del Perú Samuel Junior Vásquez Vásquez y Jhoan Andrés Jaramillo Fuchs, detenidos el 15 de julio de 2025 e investigados por presuntamente solicitar S/ 900 a un comerciante ferretero de Chiclayo a cambio de no detenerlo por la supuesta receptación de una motocicleta.

Reverso judicial

Según la Fiscalía, los agentes habrían actuado de manera irregular. Para sustentar su pedido de prisión preventiva, el Ministerio Público presentó la declaración del denunciante, videos de cámaras de seguridad y registros de WhatsApp que mostrarían el traslado del patrullero PF-18779 con la motocicleta involucrada.

Un informe del Departamento de Robo de Vehículos (Deprove) confirmó que la motocicleta no tenía requisitoria por robo. Además, el propietario registral del vehículo aseguró haber vendido la motocicleta hace más de 12 años y no haber reportado ningún ilícito.

Decisión de la Sala Penal

La Sala Penal declaró fundado el recurso de apelación de la defensa y denegó la prisión preventiva, sustituyéndola por comparecencia con restricciones. Entre las obligaciones impuestas, los suboficiales no podrán ausentarse de su domicilio sin autorización judicial, deberán presentarse periódicamente a firmar, no podrán comunicarse con personas vinculadas al proceso ni interferir en las diligencias, y cada uno deberá pagar una caución de S/ 5,000.