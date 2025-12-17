Desde hoy, todas las motocicletas y mototaxis nuevas deben llevar placas de identificación con chip, fondo blanco y caracteres más grandes, según disposición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Esta medida forma parte de un paquete para mejorar la identificación de vehículos menores y combatir la inseguridad, incluyendo chalecos con número de placa y cascos con visores transparentes, especialmente para servicios informales y de reparto.

Por ahora, las placas con chip solo aplican a motos nuevas, pero se anunciará un cronograma progresivo para las unidades ya registradas.

El microchip facilitará el seguimiento en delitos y su mayor visibilidad ayudará en cámaras de seguridad y controles policiales, ya que las motos son usadas frecuentemente en robos por su maniobrabilidad.

Las autoridades insisten en que las motocicletas suelen ser usadas en delitos por su facilidad de desplazamiento, por lo que la implementación de nuevas placas busca mejorar su identificación en cámaras y apoyar la intervención policial.