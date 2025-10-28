Un choque entre un tren y un bus de transporte público de la línea 10A se registró en la avenida Ferrocarril, a la altura de la avenida Rivaguero, en el distrito de El Agustino.

Al menos diez personas habrían resultado heridas tras el impacto. Las víctimas fueron auxiliadas por los bomberos y personal del SAMU, quienes llegaron a la zona para brindar atención médica y trasladarlas a centros de salud cercanos, según informó El Agustino TV.

El tránsito en la avenida Ferrocarril, en dirección hacia Puente Nuevo, permanece fuertemente congestionado, mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) coordina el despeje de la vía y la investigación de las causas del accidente.

Testigos señalaron que el bus de la línea 10A cruzaba la vía férrea cuando el tren se aproximaba, aunque aún no se ha determinado la responsabilidad del hecho.

#URGENTE choque entre tren y bus de transporte público deja múltiples heridos en El Agustino. El bus invadía las rieles… @chiroque1504 @pacofloresc @PanamericanaTV ⬇️ pic.twitter.com/41IWbap4VG — Ayrton Luera (@Ayrton_luera) October 28, 2025

Preguntas frecuentes

¿Dónde ocurrió el accidente?

En la intersección de las avenidas Ferrocarril y Rivaguero, en El Agustino.

¿Cuántas personas resultaron heridas?

Al menos diez personas, según reportes preliminares.

¿Qué vehículos estuvieron involucrados?

Un tren y un bus de transporte público de la línea 10A.

¿El tránsito está restringido?

Sí. La zona presenta fuerte congestión hacia Puente Nuevo.

¿Qué autoridades atienden la emergencia?

Bomberos, personal del SAMU y la Policía Nacional del Perú.

